Hervé Pestiat revient à Colombus Wemmel Bruxelles Sébastien Sterpigny Hervé Pestiat est le nouveau directeur sportif et nouvel entraîneur principal du club. © DR

Suite à la démisssion de Mustapha Benali, Colombus Wemmel annonce la nomination de Hervé Pestiat comme nouveau directeur sportif et nouvel entraîneur principal du club.



"Il s'agit d'un come-back pour Hervé qui était déjà aux commandes de l'équipe première entre 2019 et 2021. Passé notamment par Queens Park Watermael Boitsfort (D1 RBFA), Futsal Kickers Charleroi (ex Futsal Team Charleroi - D1 RBFA), Brussels United (D1 RBFA), Olympic Boys Frasnes (D3/D2 RBFA), Squadra Mouscron (D1 RBFA), CB Futsal Jette (D1 RBFA), Cosmos Laeken (Jeunes), l'Equipe Nationale de Belgique (RBFA), l'équipe Nationale du Maroc (AMF), Colombus Wemmel (D2 ABFS - Champion avant le Covid19 - Ticket obtenu pour la D1 ABFS),..., Hervé Pestiat nous fera de nouveau partager sa grande expérience du haut niveau et aura donc pour mission de s'occuper de la direction sportive du club et de préparer l'équipe première qui évoluera en D2 Elite Futsal RBFA la saison prochaine. Le Conseil d'Administration du club souhaite à Hervé beaucoup de succès dans les nouveaux défis qui l'attendent", indique la direction du club.