Si les joueurs de Michel Delph ont récolté un bon point face à L’US Rebecquoise, ils le doivent surtout à l’abnégation d’un groupe qui avait décidé de ne rien lâcher. Et bien lui en prit car mené à la marque et en infériorité numérique, le FC Ganshoren est parvenu à égaliser en fin de partie grâce à un coup franc de Hicham Hamri prolongé par le capitaine Timmermans. Le médian savourait son assist. "Le coach m’avait demandé d’essayer quelque chose. Je n’ai pas réfléchi et j’ai frappé. Nicolas était au bon endroit et, avec un peu de chance, il a fait le reste. Je suis très heureux pour moi, mais aussi pour le groupe. Et pour le coach qui est le seul entraîneur à avoir réellement cru en moi."