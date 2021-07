Entre impondérables, détails à fignoler ou précisions à apporter, c’est un peu le rush pour Olivier Mulaba et Terry Deroover. Connu sur la place publique pour ses stages avec formateurs de qualité, le duo investit tout l’été le site de Tour&Taxis.

"Ce sera le Home of SWISH", déclare le premier. "C’est un événement éphémère. Pendant plus de six semaines, on occupera deux terrains couverts du superbe site de Tour&Taxis."

Outre les stages la journée et la possibilité de venir jouer entre amis (le come&play en fin d’après-midi), les concepteurs de SWISH ont également prévu des tournois 3X3 et 5X5 en soirée. "Je crois qu’après ce qu’on a enduré, tous les adeptes ont envie de retrouver les terrains de basket, de sociabiliser avec les autres et de vivre à fond leur passion. Le 5X5 c’est notre sport. Le 3X3 s’impose de lui-même. C’est une discipline en plein boom avec notre équipe nationale qui vient de se qualifier pour les jeux olympiques. On aura l’esprit de compétition mais dans un cadre super amical", poursuit Mulaba.

Chaque semaine, deux équipes se qualifieront pour disputer un "Final 8" le 31 juillet. SWISH a également prévu un tournoi U14-U16 (10/07), un tournoi féminin (17/07) et un tournoi pour plus de 35 ans (24/07). "On essaye de toucher tout le monde et fournir toujours plus aux publics."

En plus de l’éventail offert par T&T (du 5 juillet au 20 août), SWISH sera aussi présent avec ses stages à Braine-l’Alleud (du 5 au 9 juillet, du 23 au 27 août), à Wavre (du 23 au 27 août), Natoye (du 9 au 13 août) et à Ganshoren (du 16 au 20 août). "On continue à être là pour les enfants. On aura 50 stagiaires maximum par site avec 5 intervenants. On est optimiste mais la situation Covid a laissé des traces. Pourvu que les enfants ressortent, reprennent leurs habitudes après avoir été enfermés près d’un an et demi", conclut Olivier Mulaba.