Un petit derby entre clubs bruxellois en besoin de points. La préface du duel qui a eu lieu hier au Poséidon était facile même si ce sont surtout les Schaerbeekois et leurs trois petits succès qui étaient demandeurs d’unités supplémentaires.

Avec sept victoires au compteur, le Linthout se porte mieux mais à l’image de son échauffement où ses joueurs arrivèrent au compte-gouttes, le club woluwéen ne se rassurait pas et loupait son départ.

Forcé au temps mort à 8-14 (7e), le coach Squiflet poussait une gueulante : "Mettez du rythme et prenez des rebonds." Via Persyn et Strapart, chaque fois isolés par Vanpee, les Woluwéens trouvaient les ouvertures. Ils se rapprochaient et passaient même devant à 27-26 (14e). Le Canter, 3x3 au Q1, avait perdu sa dextérité mais pas sa combativité qui lui permettait de rester dans le sillage des visités : 36-33.

Après la pause, la créativité de Cherkaoui et l’apport de Tesch ne permettaient pas au Canter de s’échapper. Pire, le Linthout avait rééquilibré et repris du tonus dans la bataille du rebond. Son métier, personnifié par le tempo, la vista de Vanpee et l’efficacité de Strapart, octroyait au Linthout un premier écart significatif dans cette partie : 58-49 (29e).

Malgré son abnégation et son désir de bien faire, le Canter évoluait de façon trop décousue. Ses paniers étaient souvent le fruit d’une action individuelle. En face, le travail de l’ombre des Bahati et Persyn autorisaient des interceptions et des secondes chances. Comme Vanpee dominait la distribution et que Peltot apportait son écot dans la raquette, le Linthout était sur une voie royale à l’approche du money-time : 68-57. Malgré 3x3 du Canter, le Linthout restait maître chez lui.