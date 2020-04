Les supporters molenbeekois se souviennent avec émotion et nostalgie de ce fameux 27 avril 1975.

45 ans plus tard, les plus anciens se souviennent de ce titre, partagés entre émotions et nostalgies. Des supporters toujours présents aujourd’hui dans les travées du Machtens et qui n’ont pas oublié cette fameuse journée du 27 avril 1975. C’est le cas de Marc Vanhemelryck, encore un jeune gamin à l’époque. "Du haut de mes 11 ans, ce que j’ai vécu ce jour-là était incroyable. Il y avait un monde fou dans le stade et en tant que gamin de Molenbeek, habitant à 15 minutes à pied du stade, j’étais évidemment présent dans cette foule. Je me souviens de cette avalanche de buts, de ce match épique et puis de l’envahissement du terrain. C’est un souvenir impérissable, encore plus quand vous n’avez eu la chance de le vivre qu’une seule fois", se rappelle-t-il.







© belga

Une saison inoubliable

Ce titre, il est venu récompenser une saison folle de la part des Molenbeekois. « Le plus grand moment, au-delà du titre, ce fut la victoire 1-0 face au rival anderlechtois, avec ce fameux but de Teugels », lance Thierry Cabeke alors que Marc Vanemelryck n’oublierai jamais cette saison 1974-1975. "Rien que le fait de vivre le plus long championnat de l’histoire du football belge fut quelque chose d’exceptionnel. Mais cette équipe du RWDM, elle nous a fait rêver tout au long de la saison. Une époque où les joueurs étaient accessibles et pas les derniers pour venir boire un verre avec les supporters après le match."

© belga



Une émotion retrouvée en 2017 et 2018

Ils rêvent de revoir le RWDM en D1

Si aujourd’hui le RWDM évolue en D1 amateurs, les supporters rêvent de revoir les quatre lettres magiques au plus haut niveau du football belge. "Revoir le RWDM en D1 serait déjà une joie immense », lance Thierry. « J’espère que j’aurai encore la chance de revivre un titre de champion de Belgique du RWDM", ponctue Marc.

© belga



Le 27 avril 1975, voilà bien une date que les supporters du RWDM n’oublieront jamais. Ce jour-là, grâce à une victoire 5-3 face à l’AS Ostende, le club molenbeekois remportait son premier, mais aussi le seul, titre de champion de Belgique. Après avoir dominé de la tête et des épaules ce qui fut le plus long championnat de l’histoire du football belge (seule saison avec 20 clubs en D1), le RWDM des Boskamp, Teugels & co célébrait son sacre dans un stade Machtens plein à craquer.Un moment qu’a partagé Thierry Cabeke, alors qu’il n’avait que 12 ans.L’émotion d’un titre, Marc et Thierry ont pu la revivre en 2017 et 2018 avec des titres glanés en D3 et D2 amateurs. Un moment particulier pour Thierry, papa des frères Cabeke.