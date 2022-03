En octobre dernier, à la veille d’un derby entre Jette et Ganshoren, Michaël Vossaert prenait la présidence du FC Ganshoren. Quatre mois plus tard, et alors que le derby revient pour l’acte 2, c’est l’occasion de faire le point sur ses premiers mois en tant que président et les projets qu’il met en place avec son équipe. (...)