La manifestation, 9e du genre, était prévue initialement le 29 novembre. Elle a été reportée sur 2 journées : les 19 et 20 décembre.

"Traditionnellement, cette manifestation a lieu chaque année une semaine ou deux avant la Saint-Nicolas", explique Patrick Gillard. "Nous profitons de l'occasion pour organiser une activité "mini-basket" (U8 et U10) d'envergure (36 équipes et plus de 250 enfants présents) en une seule journée avec distribution de médailles, diplômes et friandises à tous les participants. Cette année, afin de respecter une bulle de 50 enfants maximum par session, nous avons dû "splitser" l'activité en 4 sessions mais sur deux jours tout en limitant le nombre d'enfants à 6 par équipe. Ces 4 sessions accueilleront donc 9 équipes maximum chaque fois» résume le secrétaire bruxellois."

Il n’y aura pas de Saint-Nicolas ces 19 et 20 décembre mais la distribution des récompenses se fera aux clubs via les coaches et une fois hors de la salle.

"L'événement est rendu possible grâce au soutien du Comité Provincial, de la Ville de Bruxelles via l'Echevin Benoît Hellings et surtout de la Région de Bruxelles-Capitale via le Ministre Sven Gatz."





50 enfants maximum par demi-journée

L’édition 2020 a donc été déplacée sur deux journées et est planifiée comme suit :



Les U8 (en 3X3) le samedi 19 décembre avec une session de 9 équipes le matin avec Fresh Air Jette 1, Excelsior 2, Linthout, Rebond Ottignies 1, Waterloo, La Chenaie, Fresh Air Jete 2, Excelsior 1 et Rebond Ottignies 2) + une session de 9 équipes l'après-midi (Ganshoren Dames 1, Ecole Européenne, Basket Genappe Lothier 2, JSE Enghien 2, Basket Genappe Lothier 1, Excelsior 3, Basket Genappe Lothier 3, JSE Enghien 1 et Ganshoren Dames 2).

Les U10 (en 4X4) le dimanche 20 décembre avec Basket Genappe Lothier 1, Fresh Air Jette 1, Ecole Européenne 1, Basket Genappe Lothier 2, JSE Enghien 2, Excelsior 1, Ecole Européenne 2, Basket Genappe Lothier 3 et JSE Enghien le matin + une session de 9 équipes l'après-midi (Ganshoren Dames 2, Fresh Air Jette 2, Saint-Augustin, Waterloo 1, Linthout, Rebond Ottignies, Excelsior 2, Waterloo 2 et Ganshoren Dames 1).

Des consignes strictes encadrent l’événement. Chaque club en a reçu la notification par mail.