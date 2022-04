Incidents lors de la finale de Coupe de Belgique U21: Jette remettra une coupe à Charleroi Bruxelles Sébastien Sterpigny La direction du club jettois veut poser un geste symbolique.

© dr

Après les tristes incidents qui ont émaillés la fin de rencontre lors de la finale de Coupe de Belgique U21, la cérémonie de remise de la coupe aux vainqueurs avait été annulée.



Suite à cette triste situation, les responsables du CB Futsal Jette BXL ont décidé de poser un geste symbolique. "Ce vendredi, une délégation du CB Futsal Jette BXL CAP ira à Charleroi afin de remettre une coupe aux joueurs/staff U21 du Futsalteam symbolisant leur victoire en finale de la Coupe de Belgique. La remise se déroulera juste avant la rencontre des PO entre Charleroi et My Cars Chatelet. C'est une idée de Mohamed Khalifa que j'ai approuvée directement. On l'a ensuite proposée à la direction du Futsalteam Charleroi qui a accueilli ce geste avec enthousiasme. On voulait que les choses soient claires : on ne se sent pas responsables des incidents mais on veut reconnaître cette victoire de Charleroi comme si on les avait applaudis au moment de la remise de la coupe", indique Jean-François Vandenheede, le président du club jettois.