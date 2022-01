A quelques heures de la fin du mercato, plutôt calme pour la Super League, le RSCA Women s'est renforcé.

Les Mauves ont en effet annoncé ce lundi soir le retour au Lotto Park de Jarne Teulings. La jeune internationale avait quitté les Mauves il y a quelques mois avec le titre national sous le bras pour tenter sa chance à Twente, aux Pays-Bas où elle n'avait pas toujours reçu beaucoup de temps de jeu.

Au terme de ce mercato, elle revient déjà à Bruxelles jusqu'en fin de saison.

Tant pour les Mauves à quelques journées des playoffs que pour Teulings, ce deal est une très bonne chose. Johan Walem dispose de la sorte d'une nouvelle arme dans l'animation offensive alors que la jeune femme vient rechercher du temps de jeu à six mois de l'Euro qu'elle devrait disputer avec les Red Flames, une équipe où elle prend de plus en plus de poids.

Son retour a en tout cas ravi tant Johan Walem que Tessa Wullaert. La capitaine des Flames ayant commenté son retour: "Bon retour mon amie, bon choix".

Pour le coach, ce renfort arrive à point nommé. "Nous sommes ravis de pouvoir accueillir Jarne pour le restant de la saison. Je suis convaincu que ses qualités nous aideront à atteindre nos objectifs. C'est une jeune joueuse, mais qui a déjà un certain bagage dans le monde du football", a-t-il expliqué sur le site du club.