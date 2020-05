Jeremy Nerinckx (ex Ganshoren): "Il m’a parfois manqué ce petit brin de chance" © dr Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Formé à Anderlecht, Malines, Tubize et l’Union, Jeremy est à la recherche d’un nouveau défi après le titre avec Ganshoren.



Après une saison ponctuée par un titre de champion avec Ganshoren en D3 amateurs, Jeremy Nerinckx ne poursuivra pas l’aventure avec le club bruxellois. "Malgré une bonne saison et un titre de champion, nous n’avons pas trouvé d’accord avec la direction", nous confie-t-il.



Du coup, il est à la recherche d’un nouveau défi. "J’ai été en contact avec Waterloo où j’aurais pu signer mais j’ai finalement décidé de ne pas y aller. Je suis donc à la recherche d’un nouveau défi, avec l’ambition de rester à l’échelon national. J’ai été en contact avec quelques clubs mais la distance était trop importante."



Avant Ganshoren, Jeremy Nerinckx a connu un parcours qui l’a emmené d’Anderlecht à Woluwe-Zaventem en passant par Malines, Tubize et l’Union Saint-Gilloise. "J’ai joué durant six ans à Anderlecht avant de poursuivre pendant deux ans à Malines. Je suis ensuit parti à Tubize pour intégrer l’équipe réserve et puis je suis passé à l’Union où je m’entrainais avec l’équipe première et jouais avec la réserve. Malheureusement, c’était à l’époque où il fallait tout faire pour être dans les huit premiers afin de rester en D1B, du coup les jeunes n’avaient pas trop l’occasion de s’exprimer. Je suis alors parti à Woluwe-Zaventem, en D2 amateurs, club qui m’a permis de faire mes armes en équipe première et d’acquérir l’expérience que je cherchais."



Aujourd’hui âgé de 25 ans, Jeremy porte un regard lucide sur son parcours. "De mon coté, je n’ai rien à me reprocher, j’ai tout fait pour essayer de réussir. Malheureusement, ce n’est pas facile de percer au plus haut niveau. Il m’a parfois manqué ce petit brin de chance, les bons contacts au bon moment. Mais aujourd’hui, je suis toujours aussi motivé à l’idée de jouer. L’envie de m’entraîner et de me donner à 100% sont bien présents. Je suis quelqu’un qui a besoin de challenge et j’attends avec impatience le prochain."