Couvin avait besoin d’un miracle pour se sauver. À l’entame de la rencontre, les planètes semblent s’aligner : dès la 3eminute de jeu, Guerri, accroché maladroitement par Sylla dans le rectangle, obtient un penalty. La belle affaire, pensent les supporters fagnards mais l’envoi de Q. Deppe est stoppé par le portier bruxellois. Malchance, se diront les joueurs mariembourgeois, à l’image de leur saison. Pourtant, ils prennent le jeu à leur compte et se montrent le plus dangereux. Et méritoirement, ils ouvrent la marque. Sur une contre-attaque, Q. Deppe remet intelligemment en retrait à Perot qui enroule parfaitement pour le 1-0. Les Bruxellois, peu inspirés jusque-là, se réveillent et juste avant le repos, ne sont pas loin d’égaliser avec une latte et un poteau. (...)