Jette-Ganshoren: des regrets, surtout chez les visiteurs Bruxelles Jean-François Delisse © Ferrante

Ce derby entre ces deux cercles bruxellois qui disputent leur première saison complète à ce niveau aura été très intense et disputé, à défaut d’être un modèle d’académisme.



Il faut dire que Ganshoren était rapidement réduit à dix à cause d’une intervention beaucoup trop musclée à 70 mètres de son but de Zaânan. Déjà privé de son capitaine Timmermans, suspendu, mais aussi de ses deux attaquants Serme et Otu, Michel Delph, le coach visiteur, pouvait toutefois compter sur un Kumba des grands jours qui, non seulement, parvenait à bouger à lui seul toute la défense adverse, mais se créait également plusieurs occasions franches. Malheureusement pour lui, D’Alberto avait à chaque fois le dernier mot. (...)