L’occasion était pourtant belle de reprendre confiance du côté de Jette en rencontrant Waremme (13e et une place derrière les Bruxellois au classement) à domicile. Mais alors que le match commençait avec un engagement certain des deux côtés, les locaux perdaient en deux minutes le fil de la rencontre. Sur une reprise de la tête et une balle en profondeur, les hommes de Sébastien Conte encaissaient deux buts dès le début des hostilités. Difficile de gagner dans ces conditions.