Bruxelles Jiu-Jitsu: Amal Amjahid conserve son titre de championne d'Europe IBJJF Sébastien Sterpigny

La Molenbeekoise a remporté le titre européen de championne d’Europe de Jiu-Jitsu en - 58 kg à Lisbonne.



Tenante du titre, la sportive d’élite belge Amal Amjahid a été sacrée ce dimanche championne d’Europe des moins de -58 kg à Lisbonne dans le circuit IBJJF, l’une des plus prestigieuses fédérations de Jiu-Jitsu réunissant plus de 5500 athlètes lors de ce championnat.



La Molenbeekoise a réussi une nouvelle performance de choix puisqu'elle conserve son titre de championne d'Europe de Jiu-Jitsu après sa victoire en finale contre la Brésilienne Larissa Campos Carvalho par 3 avantages à 0, remportant ainsi un nouveau titre majeur après avoir terminé première lors des championnats du monde JJIF de jiu-jitsu en novembre dernier.



“Je suis heureuse de pouvoir maintenir mon niveau de performance et rester sur la plus haute marche du podium, mais je dois continuer à évoluer et me préparer au mieux pour ma prochaine échéance qui sera le Grand Slam de Londres”, a-t-elle déclaré.