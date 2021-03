Journée internationale du droit des femmes: le Brussels Football participe au #ChooseToChallenge BruxellesVidéo S. St. Pour participer à ce #ChooseToChallenge, rien de plus simple, il suffit de prendre la pose #ChooseToChallenge en levant la main pour soutenir l'égalité des sexes.

Cette année, la campagne de la Journée internationale du droit des femmes a choisi le thème #ChooseToChallenge (choisir de contester) avec l'idée qu'un monde défié est un monde en alerte et qu'individuellement, nous sommes tous responsables de nos propres pensées et actions. "Ce challenge, c'est choisir de lutter contre les inégalités, dénoncer les préjugés, remettre en question les stéréotypes et contribuer à forger un monde inclusif", rappellent les initiateurs de l'action.



Pour participer à ce #ChooseToChallenge, rien de plus simple, il suffit de prendre la pose #ChooseToChallenge en levant la main pour soutenir l'égalité des sexes. Une initiative soutenue par le Brussels Football et les nombreuses joueuses de football de la capitale et leur encadrement. Une vidéo réalisée dans les différents clubs bruxellois qui ne demande qu'à être partagée.