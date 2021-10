Septième. Il est de ces places d’honneur qui ne représente rien, ou si peu, pour un judoka. Septième (déjà) à l’Euro juniors le 11 septembre, à Luxembourg, Yves Ndao s’est (encore) classé septième au Mondial samedi, à Olbia. Mais le colosse de 1,90 m pour 140 kg n’a vraiment pas à rougir de son parcours. Que du contraire ! Dans cette catégorie des +100 kg, dominée par les Géorgiens (or et bronze !), Yves est tombé, les armes à la main, après quatre combats.

Opposé tout d’abord à l’Américain Williams, il n’a pas manqué son entrée en matière, balançant son adversaire à deux reprises pour s’offrir un face-à-face avec le Serbe Vracar, n°7 mondial. En confiance, le sociétaire de La Chenaie a plaqué son rival au sol après 25 secondes !

"Je me sentais vraiment bien. Ce gars, je l’avais déjà rencontré deux fois. Avec Cédric Taymans, mon coach du jour, nous avions établi une tactique basée sur ma mobilité et mon explosivité. Je savais comment m’y prendre pour le battre. Et ça a marché au-delà de mes espérances ! Un peu comme en foot, j’ai feinté à gauche pour attaquer à droite."

Arrivé en quarts de finale, Yves Ndao se voyait proposer un autre gros morceau en la personne du Géorgien Inaneishvili, n°2 mondial et… futur champion du monde. (...)