En janvier dernier, Julien Celestine débarquait à Rodez en provenance de Lettonie. À l’époque, l’ancien joueur de Charleroi et du RWDM ne cachait pas ses ambitions. "La Ligue 2, ça ne se refuse pas. J’ai 23 ans et des objectifs ambitieux. Si je joue bien en Ligue 2, que j’aide mon équipe à atteindre ses objectifs dans un tel championnat, cela peut me mettre en valeur et me servir de tremplin", nous avait-il confié.

Quatre mois plus tard, le contrat est plus que rempli pour le défenseur puisque son équipe a décroché son maintien alors que le pari ne semblait pas gagné en janvier. Mais surtout, Julien Celestine a su se mettre en avant et devenir l’un des piliers de son équipe. À tel point que le défenseur a intégré l’équipe-type de la semaine en L2 à quatre reprises en l’espace de 17 journées.

"J’ai réalisé de gros matchs et enchaîné les performances, je suis très satisfait de ce que j’ai pu montrer sur le terrain mais c’est une suite logique pour moi", confie-t-il.

Sa grande fierté est d’avoir aidé son équipe à obtenir son maintien.

"Quand je suis arrivé en janvier, l’équipe était un peu dans le dur. Je savais en signant que la mission ne serait pas facile mais j’aime les challenges. J’ai voulu apporter mes qualités et mon caractère à l’équipe. Ça a directement bien fonctionné, on a relevé la barre, à tel point que le maintien a été acquis assez tôt.

Ses prestations ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues et ont tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs. "J’ai reçu des sollicitations venues de France, de Bundesliga mais aussi de clubs du top en Belgique. Tout le monde sait que j’ai évolué dans un bon club en D1 belge. On m’a ensuite fermé des portes et aujourd’hui, ces clubs du top me sollicitent."

Un départ de Rodez est possible dans les semaines à venir, même si le défenseur semble se plaire au sein du club de L2. "Je suis encore sous contrat pendant deux ans avec Rodez, je me sens très bien dans ce club où je suis parfaitement intégré. Je suis fier de faire partie de cette équipe de guerriers. Personne ne croyait en notre remontée mais notre deuxième partie de saison a été incroyable, avec trois défaites seulement en 17 matchs. C’est une fierté. Après, je ne cache pas que j’ai des ambitions car je sais que j’ai les qualités pour réaliser de grandes choses."