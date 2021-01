Les bonnes prestations de Julien Célestine dans le championnat de Lettonie ne sont pas passées inaperçues puisque l’ancien défenseur de Charleroi, du RWDM et de Visé vient de décrocher un transfert en Ligue 2 où il a rejoint le club de Rodez. Un nouveau cap dans sa carrière, une étape de plus pour celui qui, à 23 ans, veut s’imposer au plus haut niveau.

Julien, comment s’est déroulé votre transfert à Rodez ?

"Cela fait un moment que Rodez me suivait. J’étais toujours sous contrat en Lettonie mais ils n’ont pas hésité à m’acheter, preuve qu’ils avaient envie de m’avoir. Ce transfert, il me permet de me rapprocher de ma famille, c’est aussi une nouvelle étape dans ma carrière."