Monté au jeu en cours de match, Roddy Kambala fut décisif dans la première victoire de la saison décrochée par le Crossing. Face à Braine, il a inscrit le 0-2 synonyme de break., débute-t-il.

L’attaquant schaerbeekois savourait l’importance de son second but de la saison pour le Crossing. "J’avais marqué mon premier but lors d’un match à domicile contre Tertre. Mais celui-ci est bien plus important puisqu’il nous permet de décrocher notre première victoire. Je suis très heureux d’avoir pu marquer et donner la victoire à mes équipiers. Un premier succès que nous attendions tous avec impatience."