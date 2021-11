Depuis deux ans, Walid Deghali ne rêvait que d’une chose : participer aux championnats du monde. Son rêve, il devait le réaliser cette semaine en s’envolant pour Dubaï. Mais un test Covid positif en a décidé autrement, à quelques heures du départ. "Mon départ étant programmé à samedi, j’ai réalisé un test PCR le vendredi. Mais le samedi matin, le résultat du test s’est avéré positif. La déception a été totale", confie le Molenbeekois.

Se voir priver de son rêve de la sorte, un coup dur dont il ne s’est pas encore remis. "Je n’ai toujours pas digéré ce coup du destin. Dans un premier temps, je me suis coupé des réseaux, tellement j’étais dégoûté de voir mon rêve s’effondrer."

Cela faisait deux ans que Walid Deghali se préparait intensivement pour ces championnats du monde. Deux années de sacrifices qui se sont envolées en un instant. "Un championnat du monde, ce n’est pas comme une compétition de K1 qui revient tous les mois ou un championnat de Belgique organisé chaque année, ça n’a lieu que tous les deux ans. À cause du Covid, je n’ai plus pu y participer depuis 2018 et une fois de plus, c’est le Covid qui vient me priver de ces Mondiaux. C’est un rêve qui s’effondre, deux années de préparation intenses sur le plan mental et physique réduites à néant."

D’autant que Walid en était convaincu, il avait tout en mains pour briller lors de ces Mondiaux. "J’ai 22 ans, l’âge de la maturité, je me sentais au top niveau. J’avais démontré au K1 en Égypte que je pouvais rivaliser avec les meilleurs mondiaux, je comptais le prouver à nouveau lors de ces championnats du monde."

Le plus dur maintenant sera de se relever, de retrouver la motivation nécessaire pour repartir de l’avant. "Ce sera difficile de retrouver rapidement la motivation. Il faut repartir pour deux ans d’attente, repartir à l’assaut des compétitions pour gagner à nouveau sa place. Mais c’est difficile à vivre car depuis le début du Covid, j’avais novembre 2021 dans le viseur."