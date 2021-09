Depuis qu’il a commencé le karaté, Walid Deghali rêvait d’un jour décrocher une médaille en K1 Premier League. Ce week-end, au Caire, le Molenbeekois a réalisé son rêve de gosse. "Le K1 est la compétition la plus importante en karaté, c’est l’équivalent d’un Grand Chelem en tennis. Depuis que je suis tout petit, je rêvais d’un jour me confronter aux meilleurs mondiaux et décrocher une médaille dans cette compétition", explique-t-il.

La médaille, elle est en bronze, décrochée au terme d’un joli parcours. "J’ai battu un Brésilien 4-0, un Roumain 7-0 et puis un Slovaque 1-0. (...)