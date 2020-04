Kevin Nicaise (Léo): "J’ai reçu une proposition pour intégrer le staff de l’équipe nationale du Tchad" © moisse Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Celui qui a assuré un rôle de joueur-entraîneur au Léo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.



Assuré d’évoluer en P1 la saison prochaine suite à la relégation confirmée, le Léopold est dans une situation un peu floue suite au décès de son emblématique président Jacques Maricq. Des discussions ont lieu en interne pour évoquer l’avenir du club et les choses devraient certainement évoluer dans les semaines à venir alors que l’on a appris ce mardi que la fusion avec Moreda Uccle ne se fera finalement pas.



En attendant, certains joueurs ont déjà quitté le navire alors que d’autres se posent encore des questions quant à leur avenir au sein du club. C’est notamment le cas de Kevin Nicaise, qui a eu la lourde tâche de combiner sa casquette de joueur avec celle d’entraîneur pendant une bonne partie de la saison. « Pour l’instant, je n’ai pas encore pris de décision », débute-t-il. "La fin de saison a fait mal avec cette relégation en P1. Et je dois bien vous confier, sans être péjoratif, que je ne m’étais jamais imaginé évoluer un jour en P1. Je m’étais toujours dit que j’arrêterais ma carrière en évoluant à l’échelon national. Du coup, je dois me poser la question d’un départ, d’autant qu’on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer au Léo après le décès de monsieur Maricq."



D’autant que l’ancien joueur professionnel a été courtisé par quelques clubs. "J’ai reçu plusieurs propositions mais elles ne me convenaient pas en tous points. J’ai 34 ans, j’ai beaucoup donné pour le foot, et aujourd’hui, j’ai envie de retrouver un projet sportif et financier intéressant, pas loin de chez moi. Mais je sais que retrouver toutes ces conditions sera compliqué d’autant que la crise est en train de refroidir beaucoup de clubs."



S’il ne trouve pas de défi intéressant en tant que joueur, Kevin Nicaise pourrait se tourner vers le monde du coaching. "Si sportivement je ne trouve pas quelque chose qui me booste, je pourrais éventuellement intégrer un staff. J’ai d’ailleurs reçu une proposition pour intégrer le staff de l’équipe nationale du Tchad. Le coach pense à m’intégrer petit à petit dans son staff et tout ça dépendra de ma situation l’année prochaine. Si je suis T2 quelque part ce sera possible, si je suis encore joueur, il faudra alors voir comment on pourrait combiner le tout. Ce serait en tout cas une très grande fierté de continuer à représenter les couleurs du Tchad après avoir porté le maillot de l’équipe nationale en tant que joueur."



Toujours motivé à l’idée devenir coach malgré une saison difficile

Cette saison, Kevin Nicaise a poursuivi l’apprentissage du métier d’entraîneur. Pas dans des conditions idéales puisqu’il a dû combiner avec son rôle de joueur et que cela s’est soldé par une relégation. Mais malgré tout, il est convaincu de vouloir poursuivre sa carrière dans le monde du coaching. "Même si la saison a été compliquée, elle m’a conforté dans le choix d’être entraîneur dans le futur. D’autant que je suis persuadé, au vu des conditions dans lesquelles j’ai travaillé et de tout ce qui s’est passé en coulisses, que c’était mission impossible. Malgré tout, j’ai pris du plaisir à donner entraînement, à donner les consignes et à coacher en bord de terrain. Mais à 34 ans, je ne fais pas encore de fixation sur tout ça. Je sais que je veux devenir entraîneur mais je me laisse le temps. Cette expérience m’a fait comprendre qu’il faut attendre le bon projet au bon moment."