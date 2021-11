Après plus de 30 années passées sur les terrains de football, du RCS Brainois au… RCS Brainois, en passant par le RWDM, Anderlecht, le Brussels, le White Star, OHL, Wetteren, le RC Malines, le Léo et même Macclesfield et North Carolina, Kevin Serville a décidé de raccrocher les crampons.

Une décision mûrement réfléchie après une saison perturbée par le Covid. "Disons que le Covid a accéléré les choses.