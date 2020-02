Ce week-end, les deux Bruxellois Ismail Ayaadi et Yassine Moutacim combattaient en Afrique du Sud avec un objectif commun : ramener une ceinture mondiale. Motivés et parfaitement préparés, les deux boxeurs sont parvenus à atteindre leur objectif, Ismail l’emportant aux points alors que Yassine s’offrait la victoire sur un superbe KO. "J’étais le challenger mais un high kick au troisième round m’a permis de l’emporter. Je suis très satisfait de ce combat même si je sais que je peux faire encore beaucoup mieux. La route est encore très longue et difficile mais je suis prêt à traverser toutes ces épreuves", débute Yassine.

Ismail, lui aussi, s’est montré dominateur tout au long de son combat. "Mon adversaire s’est fait compter sur chaque round. J’ai bien mené le combat, mon adversaire était très fort mais j’ai su prendre le dessus", se félicite le Bruxellois.

Ces ceintures, elles ont une r