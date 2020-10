La Bruxelloise Kimberley Zimmermann doit faire face à une concurrence bien plus solide.

Kimberley Zimmermann est une habituée de la scène internationale. Mais depuis le début de la pandémie, voyager est devenu bien plus difficile. “Il y a les tournois qui s’annulent souvent à la dernière minute, comme celui auquel je devais participer à Bratislava la semaine prochaine. Trouver un vol disponible est devenu également plus compliqué”, confie-t-elle.

Et lorsqu’elle parvient à s’inscrire à un tournoi, la Bruxelloise se retrouve avec des matchs de qualification plus que relevés. “Le niveau est beaucoup plus relevé avec des joueuses du Top 200 obligées de passer par les qualifs. Du coup, j’affronte dès les qualifications des filles que l’on a l’habitude de retrouver bien plus loin dans le tableau final. Il est devenu difficile pour tout le monde d’engranger des points.”

Mais Kimberley Zimmermann ne blâme pas ces joueuses d’un autre niveau, obligées de s’inscrire dans des tournois de moindre envergure, faute d’organisations au niveau ITF. “Tout le monde s’entraîne depuis des mois, cette période sans compétitions a été très longue et tout le monde veut en profiter un maximum. Tant que c’est encore possible car on craint toutes que le circuit ne s’arrête.”