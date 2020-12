Ainsi qu’une belle surprise ce mercredi avec la visite de l’Anderlechtois Kemar Lawrence. Durant une bonne demi-heure, le Jamaïcain du Sporting d’Anderlecht a répondu aux questions des jeunes, curieux de connaître les statistiques du défenseur mais aussi le parcours qui l’a mené jusqu’au football professionnel. L’Anderlechtois a notamment confié aux jeunes qu’il s’entraînait chaque jour depuis qu’il est petit, dans l’espoir de devenir professionnel un jour. Avec un conseil pour ceux qui voudraient percer: "Il faut travailler dur chaque jour pour réussir", a-t-il confié, avant de se plier à la traditionnelle photo de groupe.

© Sterpigny

© Sterpigny

© Sterpigny



Habituellement, les stages de football organisés durant les vacances de Noël sont plutôt rares, au vu des conditions climatiques moins clémentes en cette période de l’année. Mais 2020 n’est pas une année comme les autres et après avoir été privés de football durant plusieurs semaines cette année, les jeunes (et leurs parents) étaient demandeurs. Du coup, plusieurs clubs et académies ont décidé de proposer des stages au moins de 13 ans durant ces deux semaines.C’est notamment le cas à la Way to Work Academy basée à Ganshoren où une quarantaine de jeunes ont eu l’occasion de taper dans le ballon pendant quelques jours, avec des exercices techniques mais surtout de l’amusement au programme.