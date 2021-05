Le Professional Refereeing Department a officialisé ce vendredi la promotion de 2 nouveaux arbitres et 5 arbitres assistants au sein du football professionnel.



Matonga Simonini, 26 ans, est l'un de ces deux arbitres. Le Bruxellois, affilié au ROFC Stockel, est un visage connu des séries inférieures ces dernières saisons, avec une qualité de sifflet souvent mise en avant par les clubs et les acteurs du terrain.

Le voici aujourd'hui propulsé dans une autre dimension. "J'avais un fort caractère et j'étais toujours contre les décisions de l'arbitre", reconnait Matonga Simonini lors d'une vidéo tournée à l'entraînement par la Royal Belgian Football Association (RBFA). "Je me suis dit 'tu râles contre lui mais es-tu capable de faire mieux que lui?'. C'est comme ça que j'ai commencé l'arbitrage et que c'est devenu un rêve et une passion."

"Excité que cela commence"

Voilà 10 ans que Matonga Simonini se consacre à l'arbitrage et grimpe les échelons à grande vitesse. "Je m'entraîne beaucoup. On nous demande de le faire cinq fois par semaine, et moi, j'en fait encore un peu plus de mon côté. Il faut aussi travailler sa lucidité afin de pouvoir prendre les bonnes décisions quand on est physiquement fatigué. J'ai sacrifié 10 ans de ma vie pour ça. Je ne peux qu'être prêt."

Et celui qui place le "plaisir d'arbitrer" en haut de ses priorités de conclure: "J'aime bien être en situation de prouver ce que je vaux. Je suis donc juste excité que cela commence."