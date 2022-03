Quatrième de Nationale 1, l’AS Schaerbeek a les playoffs dans le viseur. Il lui suffit de conserver cette position pour valider son billet pour le carré final et conserver ses chances de rafler le titre de champion de Belgique. Un sacré challenge pour… les champions de Belgique en titre, dernière équipe sacrée avant le début de la pandémie. Entretien avec Abdellah Oulad, son président.

Président, les playoffs sont l’objectif de l’AS Schaerbeek ?

"Nous étions un peu dans l’inconnue en début de saison. Un nouveau coach, beaucoup de changements dans l’équipe et l’intégration de plusieurs jeunes. Mais au fil des mois, d’anciens joueurs expérimentés sont venus frapper à la porte et ont effectué leur retour. Avec un tel noyau, nous avons revu les objectifs à la hausse et aujourd’hui, l’ambition affichée est de se qualifier pour les playoffs."

À cinq matchs de la fin, la lutte s’annonce rude.

"Ce sera du 50-50, tout dépendra de la forme du moment aussi. Je pense que nous devons gagner trois de nos cinq derniers matchs pour assurer notre place dans le dernier carré. Au cours de ces cinq matchs, l’objectif sera également de se préparer afin d’être à 100 % lorsque les playoffs débuteront."

Tout ça nous rappelle un peu la saison de votre titre. (...)