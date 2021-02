L’isolement social que nous vivons tous depuis des mois est encore plus présent chez les personnes à mobilité réduite qui se retrouvent encore plus isolées que d’habitude. Pour ces personnes, l’activité sportive et le mouvement sont des composantes indispensables pour un maintien de leur autonomie et de leurs capacités motrices.Dans ce contexte, l’ASCTR (club handisport situé à Bruxelles) a décidé de s’inviter dans le salon de ces personnes en proposant trois fois par semaine des séances de renforcements musculaires en live sur Facebook (via la page ASCTR).explique Kevin Jehasse, le coordinateur sportif.Proposées en live sur la page Facebook du club, ces vidéos sont également diffusées sur la chaine YouTube de l’ASCTR , à raison de trois vidéos par semaine.Par ces vidéos, la démarche du club handisport n'est pas de faire sa pub mais bien de permettre à un maximum de personnes à mobilité réduite de continuer à pratiquer une activité physique.Ces vidéos, elles sont devenues un rendez-vous pour les pratiquants. C'est aussi une façon d'entretenir le lien social.