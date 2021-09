Des défaites en préparation ne signifient pas que United Basket Woluwe a loupé celle-ci. "On a joué de bons matchs et on a un très chouette groupe. Il ne faut pas oublier que pour la plupart de nos jeunes joueurs, ce fut une longue période d’inactivité", observe Yvan De Vreught qui s’est déjà fait une idée du potentiel de son noyau. "On doit être dominant dans certains points où on ne l’est pas mais on défend bien. Il faut garder cette capacité et cette envie de défendre qui font partie de notre enthousiasme", poursuit le coach woluwéen.