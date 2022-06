L'équipe WAPA veut utiliser le sport "comme créateur de liens" Bruxelles Sébastien Sterpigny © D.R.

La grande finale de la 7e édition de la WAPA Football League a lieu ce samedi à Ixelles.



La 7e édition de la WAPA Football League, tournoi de football mixte et solidaire, s’est tenue ces dernières semaines dans plusieurs clubs de la région. Cette année, la WFL a rassemblé près de 1600 joueurs et joueuses au sein de neuf clubs à Bruxelles, en Brabant wallon et en Brabant flamand. (...)