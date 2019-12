© moisse

"J’ai vécu un truc incroyable. Je m’étais imaginé plein de choses avant cette soirée mais jamais je n’avais imaginé que je vivrais une telle sortie. J’étais incapable de parler, tellement j’avais la gorge nouée, pris par l’émotion. Je remercie vraiment les supporters pour cette soirée et pour ces quatre saisons pleine d’émotions et de souvenirs inoubliables."

© moisse Des supporters avec lesquels il a pris un bain de foule avant de leur adresser un dernier au revoir.

Philippe Liard avait les larmes aux yeux au coup de sifflet final du match opposant le RWDM à l’AFC Tubize. La veille, le milieu de terrain molenbeekois avait annoncé qu’il quittait le club en janvier. S’il ne sait pas encore de quoi sera fait la suite de sa carrière (joueur dans un autre club ou entraîneur?), Philippe a été salué par le public du RWDM.Au coup d’envoi, le médian fut mis à l’honneur par la direction molenbeekoise qui lui a remis un maillot encadré et dédicacé alors que son épouse et ses deux enfants étaient à ses côtés pour vivre ce moment fort en émotion.Sur le banc pour débuter la rencontre, Philippe a pu profiter de sa dernière en montant au jeu à la 72e, acclamé par tout un stade et salué par une banderole déployée à son effigie: Un milliard de mercis Phil. Et si la défaite fut au rendez-vous pour le RWDM, Philippe Liard a pu savourer l’après-match, acclamé par le public et ses équipiers.