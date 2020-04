L'Union et le RWDM obtiennent leur licence pro © sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Les Molenbeekois peuvent donc continuer à rêver d'intégrer le foot pro dès la saison prochaine.



Alors que des clubs comme le Standard, Mouscron, Ostende, Lokeren, Roulers, Virton et Lommel n'ont pas obtenu leur licence professionnelle, l'Union et le RWDM l'ont bel et bien obtenue.



Les Saint-Gillois avaient même fait la demande pour la licence européenne, également obtenue. "En ce mercredi 8 avril 2020, la Royale Union Saint-Gilloise s'est vu octroyer la Licence D1A, D1 B et européenne pour la saison 2020-2021. Pour la première fois dans l'histoire du club, l'Union a demandé et reçu la licence européenne, ce qui est une nouvelle étape franchie dans la progression de la RUSG", a communiqué le club saint-gillois.



Dans les rangs molenbeekois on se félicite également d'avoir obtenu la licence, ce qui pourrait peut-être lui permettre d'intégrer le monde du football professionnel dès la saison prochaine si plusieurs clubs de D1A et/ou D1B venaient à ne pas obtenir la leur après les recours possibles devant la CBAS. "C’est avec fierté que nous avons l’honneur de vous annoncer que nous venons d’obtenir pour la deuxième année consécutive la licence de football professionel pour la saison 2020/2021. Cette licence nous est de plus accordée en première instance et sans aucune restriction, preuve inéluctable d’une gestion saine et durable. Cette licence nous permet de plus, le cas échéant, d’évoluer un cran plus haut si une quelconque réforme du championnat venait à se dessiner", a communiqué le RWDM.