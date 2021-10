Les clubs du Brabant wallon ont brillé ce samedi au stade Roi Baudouin à l’occasion de l’Ekiden. L’USBW s’est classé deuxième de la course mais surtout premier club d’athlétisme engagé, décrochant au passage le titre de champion de Belgique de la discipline. "Nous savions que nous avions une belle équipe, ce titre était clairement un objectif avant la course. Ça a finalement été plus serré que prévu, on a eu droit à une belle bataille, de quoi offrir encore plus de saveur à cette belle victoire", se félicite Arnaud Mengal, l’un des membres de l’équipe de l’USBW.