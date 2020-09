Calendrier 2020-2021

1ère étape Euro TC St Josse du 03 au 11 octobre 2020

2ème étape Castle Club du 31 oct. au 08 novembre 2020

3ème étape TC La Hulpe du 21 au 29 novembre 2020

4ème étape TC Forêt de Soignes du 12 au 20 décembre 2020

5ème étape Parival T.C. du 16 au 24 janvier 2021

6ème étape Argayon du 13 au 21 février 2021

7ème étape Wimbledon du 06 au 14 mars 2021

Catégories 2020-2021

Doubles Messieurs I max. 180 pts

Doubles Messieurs II max. 120 pts

Doubles Messieurs III max. 80 pts

Doubles Messieurs IV max. 40 pts

Doubles Mixtes I max. 160 pts

Doubles Mixtes II max. 120 pts

Doubles Mixtes III max. 80 pts

Doubles Mixtes IV max. 40 pts

Doubles Dames I max. 120 pts

Doubles Dames II max. 80 pts

Doubles Dames III max. 40 pts

Il aura fallu attendre cinq mois avant que la dernière étape du 42e Critérium Allan Sport ne puisse avoir lieu, reportée à cause du Covid-19. Une dernière étape organisée au Tennis Club Bois de la Cambre qui a dépassé toutes les attentes pour Alain Allan.nous confie-t-il.De quoi le motiver à bel et bien organiser une 43e édition.Une 43e édition qui comptera toutefois moins d’étapes qu’à l’habitude.Rendez-vous est donc pris pour le début du mois d’octobre et une première étape organisée à l’ Euro TC St Josse.