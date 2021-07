La manche bruxelloise du Crelan 3X3 Masters s’est déroulée dimanche sur l’Esplanade du stade Roi Baudouin. Le Masters belge, c’est donc une série de neuf rendez-vous (avec comme prochaines dates dans le sud du pays le 17 juillet à Charleroi et le 21 à Andenne) où diverses catégories (des U13 aux adultes en passant par le Basket-fauteuil) s’affrontent sur demi-terrain extérieur. Le gagnant de chaque manche est qualifié pour la finale nationale qui aura lieu le 25 juillet à Anvers.

© Cameriere

Si le beau temps était de la partie et que l’événement a recueilli un succès populaire correct, la manche disputée dans la capitale n’avait pas attiré beaucoup d’équipes féminines. Comme annoncé par le DJ de l’événement, la Bataille de Bruxelles a, elle, bien eu lieu chez les 23 +.

Un rendez-vous courtisé et attendu

Alors que le pro Maxime Depuydt venait de sortir SWISH Brussels d’un mauvais pas avec deux paniers décisifs face à une équipe allemande (Dreiermiteier) en quarts de finale (14-12), Vadim Hollevoet, routinier de la discipline, avait prévenu. "SWISH Brussels n’enchaîne pas les matchs et tournois de 3X3 et manque peut-être de fondamentaux collectifs, mais chaque erreur de l’adversaire est sanctionnée d’un panier. Ils sont, en outre, très forts en un contre un."

De fait, le quatuor composé de pros (Depuydt et Hazard) et de deux tauliers de la TDM1 (Nyami et Mario du Royal IV Brussels) se hissa en finale après avoir évité le piège tendu par les Anderlechtois du RPC (Dagher, Dando, Loris, Moris) rassemblés sous la bannière des Brussels Colors (11-15).

© Cameriere

Vainqueur d’un tournoi les qualifiant pour l’Open de France le week-end précédent, Vadim Hollevoet et son Team Brussels avaient pointé depuis longtemps la manche bruxelloise. "C’est chez nous, on la veut", avait insisté Hollevoet. Malgré tous leurs efforts et un match poussé jusqu’en prolongation, Team Brussels s’inclinera 13-11 face à SWISH Brussels.

Conscient qu’il avait fallu s’arracher pour atteindre le Graal, Maxime Depuydt savourait. "Ce ne fut pas évident, le team Brussels a été coriace et physique. Notre problème avec SWISH, c’est qu’on ne s’entraîne et on ne joue pas assez ensemble. Et puis, nous avec Louis Hazard, on est pros et on a eu un championnat plus ou moins normal mais Amaury Marion et Jean-Patrick Nyamsi n’ont pas joué cette saison. Ils ont dû garder la forme individuellement. C’était un peu la reprise pour tout le monde. Plus que jamais, ce que Team Anvers et Nick Celis ont réalisé (NdlR : une qualification pour les JO !) doit nous porter et servir d’exemple."