Les réunions de boxe organisées en Belgique depuis le début de la crise sanitaire se sont comptées sur les doigts d’une main. Mais l’Esquive Ixelloise et Emergence-XL ne voulaient pas demeurer en reste en cette fin d’année 2020 et, plutôt que de jeter l’éponge, ils proposeront donc ce samedi (dès 15h45) un rendez-vous composé de huit combats professionnels. Celui-ci se déroulera sans spectateurs mais il sera disponible en live-streaming (pour acheter le code d'accès, cliquez ici : https://www.eventbrite.fr/e/billets-gala-de-boxe-live-131458091691).

"On essaie de former des boxeurs de grande qualité mais avec le coronavirus, cette année a été très compliquée", explique Bea Diallo, l’une des chevilles ouvrières de l’événement. "Les boxeurs se sont entraînés autant que possible pendant des mois, ils n’ont rien lâché, mais un moment, quand on n’a pas pas de perspective de combat, ça devient très difficile mentalement. Il semblait donc important de leur proposer quelque chose et on a décidé d’organiser une réunion à Emergence malgré ce que cela comporte comme risques à la fois financièrement et d'un point de vue sanitaire."

Les boxeurs qui viennent de l’étranger ont dû présenter un test négatif avant leur départ et tous les combattants seront testés une nouvelle fois le jour du gala. Les organisateurs croisent les doigts, bien entendu, pour qu’il n’y ait pas de mauvaise surprise. Pour Anas Messaoudi, Mohamed El Marcouchi, Ibrahima Diallo, Geram Eloyan et Sohaib El Sialiti, les boxeurs locaux qui seront de la partie, cet événement est évidemment une aubaine pour tenter de terminer l’année sur une note positive.

"Nous accueillerons aussi deux boxeurs de Liège afin de stimuler les échanges entre les régions. Je pense que tout le monde a besoin d’être solidaire, cela n’a pas de sens de ne placer que ses propres boxeurs au programme", estime Bea Diallo, qui est aussi le directeur technique francophone. "L’impact du covid a été très important, que ce soit pour tous ceux qui ont dû fermer les salles, pour tous les jeunes boxeurs qui n’avaient plus de possibilités de participer à des tournois ou même de s’entraîner convenablement. C’est pourquoi, depuis la deuxième vague, on tente aussi de renforcer notre collaboration avec la ligue flamande."

Entres ces deux périodes difficiles, le déconfinement avait tout de même permis à Bea Diallo de constater que la boxe avait toujours la cote. "Il y a moins de gens qui se sont détournés de ce sport qu’on ne le croit. À la reprise, nous avons mis en place des créneaux horaires qui ont très vite été complets et on a dû étendre l’offre. J’espère que ce succès ne se démentira pas si la crise sanitaire perdure..."