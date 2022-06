Le 5 février 2020, Ibrahim Bah était victime d’un grave accident de la circulation. Ce jour-là, la vie du boxeur bruxellois a basculé en une fraction de seconde. "J’ai eu un accident frontal avec une voiture qui en dépassait une autre. J’ai eu le réflexe de freiner, pas l’autre conducteur", débute-t-il.

Un accident qui l’empêche aujourd’hui de boxer comme il le faisait auparavant. "Après mon accident et les dommages subis à mon doigt, je ne peux plus mettre de gants de boxe."

Privé de son sport, le boxeur est tombé dans une forte dépression. "Je restais enfermé à la maison, je ne faisais plus rien, je n’avais plus le goût de rien. Je ne travaillais plus, je ne répondais plus aux invitations de mes amis, j’avais vraiment l’impression que j’allais mourir." (...)