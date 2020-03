Bruxelles La Brussels Football European Cup est annulée Sébastien Sterpigny

L’un des plus beaux tournois de jeunes du pays n’aura pas lieu cette année.



Depuis les mesures prises par le gouvernement et l’annulation de toutes les activités sportives jusqu’au 3 avril au moins, les organisateurs de la Brussels Football European Cup, l’un des plus grands et beaux tournois de jeunes du pays, craignaient devoir annuler leur événement.



Malheureusement, cette décision, ils ont dû se résoudre à la prendre ce mardi matin. "Vu les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, vu les décisions des gouvernements fédéral et régional belges, vu la décision du Conseil National de Sécurité belge dans le cadre du plan national de lutte contre la propagation du coronavirus/Covid-19, nous sommes contraints légalement d’annuler les tournois qualificatifs des 4-5 avril et du Brussels Football European Cup des 11-12-13 avril prochains ainsi que toutes les activités annexes et de préparation", ont annoncé les organisateurs sur leur page Facebook.



Une décision qui chagrine les organisateurs, entraînera de grosses pertes financières mais qui paraissait inéluctable. "C’est évidemment une décision triste et très lourde de conséquences pour vous comme pour nous. Des mois de travail et de préparation tombent ainsi à l’eau sans que nous puissions y remédier dans l’immédiat. Mais les impératifs de santé publique dans le monde et en Belgique passent avant tout. De nombreux frais et moyens ont déjà été investis."



Une nouvelle date envisagée

Si le tournoi n’aura pas lieu le week-end de Pâques, les organisateurs ne perdent pas l’espoir de l’organiser à une date ultérieure. "Dans cette optique, et dans une situation évidente de force majeure, imposée par les autorités belges et pour tous les jeunes joueurs qui rêvaient d'affronter les plus belles équipes, nous allons essayer de trouver une nouvelle date. C'est une décision importante mais la santé de chacun est primordial Nous ne manquerons pas de revenir vers vous aussi vite que possible. En attendant prenez soin de vous et de vos proches."