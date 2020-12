Le rugby en Angleterre, c’est presqu’une religion. Outre-Manche, la Saint-Gilloise Ella Amory commence à trouver sa place à Londres dans le club des Harlequins, pensionnaire de D1 anglaise, une équipe qu’elle a rejoint la saison dernière. Presque par hasard.

"C’était un concours de circonstances", révèle-t-elle. "Je n’avais pas envie d’étudier tout de suite après l’école. J’ai donc envoyé des mails à d’anciens coaches et on m’a expliqué qu’il existait des journées portes ouvertes de détection en Angleterre. Avec Margaux Stevins, ma marraine dans le monde du rugby, on y est allée et toutes les deux, on a été prises. Malheureusement pour elle, c’était plus compliqué."

Titulaire à 19 ans avec l’équipe réserve récemment, Ella Amory progresse dans une des meilleures équipes anglaises et a découvert un tout autre monde que celui qu’elle avait connu durant sa formation boitsfortoise ou encore à La Hulpe par la suite. "C’est effectivement complètement différent de la Belgique sur tous les aspects. Le staff est composé d’une douzaine de personnes par exemple. C’est évidemment beaucoup moins en Belgique. À Londres, mon job, c’est vraiment de m’entraîner et de récupérer. À part le vendredi où on a généralement repos, on s’entraîne les autres jours, soit de manière collective ou individuelle."

Internationale à 7, une équipe avec laquelle elle a participé à la dernière édition des Universiades, la jeune sportive de 19 ans avance depuis 15 mois dans un projet rugby à 15 qu’elle combine avec les études.

"Je fais des études de management depuis cette année académique", explique-t-elle. "L’année passée, après la rhéto, j’avais misé sur le rugby et j’avais appris l’anglais. Finalement, après une première saison en réserve, le coach m’a appelé pour me dire qu’il me conservait car il voyait que j’avais du potentiel."

De là à devenir incontournable à Londres, la Bruxelloise ne tire pas de plans sur la comète et se laisse un peu de marge. "Etre titulaire avec l’équipe 1 n’est pas encore une obligation pour moi car je sais que j’ai le temps. Pour le poste de centre, on est plusieurs dans le groupe. Peut-être que des opportunités se présenteront au fil de la saison mais je veux recevoir ma chance parce que j’ai travaillé. C’est certain que je veux le porter un jour ce n°12."