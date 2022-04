La commune de Woluwe-Saint-Pierre donne son préavis au ROFC Stockel BruxellesExclusif Sébastien Sterpigny © belga/sterpigny

Au vu des tensions internes, la commune a décidé d'envoyer un message fort au club.



Club familial apprécié de tous à Bruxelles, le ROFC Stockel vit une situation bien plus tumultueuse depuis plusieurs mois. De grosses tensions sont apparues au sein du conseil d'administration du club, à tel point qu'une procédure judiciaire à été lancée par les nouveaux administrateurs. Procédure qui a débouché sur la nomination d'un administrateur provisoire par le tribunal de l'entreprise. Administrateur provisoire qui gère désormais le club au quotidien et par qui tout doit passer.



Face à cette situation de plus en plus délicate au sein du club, la commune de Woluwe-Saint-Pierre, propriétaire des infrastructures, a décidé de réagir avec un message fort. "Stockel est un club réputé pour son ancrage local, un club qui s'est toujours distingué au travers de sa magnifique école des jeunes qui compte plus de 500 membres. Mais face à la situation actuelle du club, miné par d'énormes tensions, nous avons manifesté notre inquiétude quant à l'évolution de la situation et l'incertitude des joueurs, formateurs et parents. Ce mercredi, le collège communal de Woluwe-Saint-Pierre a pris la décision radicale de donner son prévis au ROFC Stockel, en application de la convention qui lie la commune et le club. Un préavis d'un an qui sera notifié au club ce vendredi", explique Benoît Cerexhe, le bourgmestre et échevin des sports de Woluwe-Saint-Pierre. (...)