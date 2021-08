Ixelles – Saint-Josse 0-0

Deuxième partage en deux semaines pour Saint-Josse qui n’a jamais trouvé la clé face à une équipe réduite à 10, puis à 9.





Sporting Bruxelles – Nivelles 6-1

Quelle claque infligée par les Bruxellois, avec notamment un triplé de Coulibaly.



Les buts : 16e et 21e Coulibaly (1-0 et 2-0), 52e et 56e Ben Mohamed (3-0 et 4-0), 63e Köse sur pen. (5-0), 71e Deliege (5-1), 81e Coulibaly (6-1).





Stade Everois – Genappe 4-0

Un penalty a déverouillé la rencontre, Bourgeois a terminé le travail.

Les buts : 34e Dos Santos sur pen. (1-0), 48e Santos (2-0), 60e et 70e Bourgeois (3-0 et 4-0).





BX Brussels – RUTB 1-2

Première victoire de l’histoire de la RUTB en P1, décrochée dans les arrêts de jeu.

Les buts : 57e Lehrbach (1-0), 65e Tirpan (1-1), 94e Kanyinda (1-2).





Etterbeek – Nseth Berchem 0-2

Nseth Berchem confirme qu’il faudra compter avec eux en P1.

Les buts : 34e et 70e Bula (1-0 et 2-0).





FC Schaerbeek – ES Braine 3-0

Le réveil des Schaerbeekois a fait mal aux Brainois, balayés en seconde période par le triplé d’Erkiouak.

Les buts : 54e, 67e et 82e Erkiouak (3-0).





Léopold – Grez-Doiceau 1-2

Grez a créé une belle petite surprise et signe un joli six sur six.

Les buts : 65e (1-0), 80e Deneve sur pen. (1-1), 92e De Croes (1-2).





Lasne Ohain – Kosova 0-3

Victoire nette et sans bavure des Schaerbeekois dans ce duel d’outsiders aux premières places.

16e et 35e Garcia (0-1 et 0-2), 71e Meko (0-3).