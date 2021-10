Le gain de la tranche étant acquis suite à la victoire de la RAAL samedi soir, l’enjeu de ce match n’était plus axé que sur la deuxième place.

Si le début de la partie était à l’avantage des visiteurs qui faisaient mieux circuler la balle, et se procuraient deux belles occasions dont un envoi sur la transversale, les Bruxellois défloraient le score via Uahouo suite à un corner. Dans la foulée, ils inscrivaient un second but par El Hajjouji de la tête, mais il était annulé pour une poussée.