Woluwe a confirmé lors du dernier match de la saison sa mainmise sur la P1. Au coude à coude avec Uccle Europe qui devait l’emporter de cinq unités, les bras de la jeunesse woluwéenne n’ont jamais tremblé. C’est à une vraie opposition de style qu’on a assisté, la salle Malou ayant fait le plein pour l’occasion. "Ce match, on l’a préparé. C’était une rencontre difficile, observe Jamal Ouriaghli. Les gens disent qu’Uccle joue durement. Moi, je dis qu’ils évoluent avec expérience. Nous avons été calmes, pas dans la précipitation ou la surenchère. On a fait preuve d’une agressivité sereine. Du haut de notre jeunesse, on a fait parler notre maturité. Je vous confirme que cette équipe a grandi cette saison." (...)