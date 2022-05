Et pourquoi pas ? La prochaine saison de championnat pourrait bien compter un club bruxellois supplémentaire parmi l’élite.

Aux côtés de Boitsfort et du Kituro, le BUC fait un peu figure de "Petit Poucet" mais le club de St-Josse trace lentement mais sûrement son chemin sur les traces de ses deux prestigieux voisins. Ce dimanche (15h) le BUC se déplace à Louvain dans le cadre de la dernière journée de championnat dans un duel qui sent la poudre puisque le vainqueur disputera le match de barrage face au 9e de l’élite, le FC Liège, pour l’accession en division 1 et ce lors des finales de championnat. (...)