En avril 2015, le RWDM renaissait de ses cendres, du côté de Molenbeek. Près de cinq ans plus tard, c’est un autre monument du football bruxellois qui s’apprête à revenir à la vie : le Racing White. Après un premier come-back sur la scène footballistique bruxelloise en 2003, cet ancien grand club de la capitale va effectuer son retour, dès la saison prochaine, du côté du stade Fallon, à Woluwe-Saint-Lambert. De quoi raviver la flamme chez les plus nostalgiques d’entre nous car le Racing White, c’est un club qui a marqué l’histoire du football belge et, surtout, bruxellois.

Nous sommes en 1963 lorsque le Racing White voit le jour. À cette époque, le Sporting d’Anderlecht est ultradominateur alors que le Daring et l’Union se maintenaient de justesse parmi l’élite. Les autres clubs bruxellois ont chuté à des échelons inférieurs et, pendant ce temps-là, le White Star et le Racing de Bruxelles, qui évoluent à quelques kilomètres l’un de l’autre, finissent par fusionner, sous l’impulsion d’Henri Mabille et Émile Michiels. Le Racing White est né et la belle histoire peut commencer.

(...)