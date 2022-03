Avec cette victoire, les Jettois conservent un espoir de maintien en D1 et retrouvent de la confiance, eux dont les prestations sont plus consistantes. Une nouvelle dynamique s’est installée dans l’équipe, il reste désormais aux joueurs à le concrétiser sur les parquets. Même si le calendrier réserve quelques gros morceaux aux Jettois qui iront à Borgloon (4e) ce vendredi, recevront ensuite le leader Halle Gooik et puis Hasselt (6e) avant d’aller à Châtelet (3e) et de terminer par un duel chez le 10e classé, Malle-Beerse.