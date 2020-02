Sans leur grand-mère, Arnaud et Gaëtan Dykmans n’auraient peut-être jamais connu le sport de haut de niveau. C’est elle qui prenait le bus avec les deux frères pour les amener aux entraînements et aux matches à leurs débuts au White Star. « Nos week-ends sont rapidement devenus 100% hockey », se souvient Arnaud, l’aîné de 27 ans. « Nous jouions puis nous accompagnions notre maman et son équipe », complète Gaëtan, 24 ans. « Et le dimanche, on supportait la première. » (...)