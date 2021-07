La Team Brussels espère remporter la manche bruxelloise du Crelan 3X3 Masters: "Il va y avoir du niveau" Bruxelles Christophe Kugener © FFBB

Les amateurs de 3X3 se donnent rendez-vous ce dimanche au stade Roi Baudouin pour la manche bruxelloise d’un tournoi relevé.



L’info n’aura pas échappé aux basketteurs de la capitale : dimanche passé, la team Brussels 3X3 a remporté l’Open Plus de Gérardmer (Vosges) et son capitaine Vadim Hollevoet a été élu MVP du tournoi. “Ce succès nous permet d’être qualifiés pour l’Open de France. A priori, ce n’était pas un objectif. On s’était fixé cette année de (...)