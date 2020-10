Victime d’une fracture de la rotule il y a un an, Claire Michel est revenue avec courage.

Lundi, Claire Michel a quitté la Sardaigne, où elle participait à sa quatrième et dernière compétition de l’année, pour rentrer en Belgique, via Rome. En attendant son avion à l’aéroport, elle est revenue sur cette saison, écourtée par sa revalidation suite à une fracture du genou fin octobre 2019 et, bien sûr, par la crise sanitaire qui l’a incitée à passer deux mois en Estonie. Avec Valerie Barthelemy, la Bruxelloise (qui fêtait, ce mardi, ses 32 ans !) avait, en effet, anticipé une éventuelle quarantaine imposée à tout ressortissant étranger, y compris les triathlètes, en vue de l’Euro, à Tartu, annulé en toute dernière minute.

“Comme nous avions tout payé, Valerie et moi avons décidé de continuer à nous y entraîner jusqu’au Mondial, à Hambourg, avant d’y retourner pour préparer notre fin de saison. Nous résidions à Otepää, un petit village de 2 000 habitants. Les gens sont réservés. Il y a peu de contacts entre eux…”

Le choix idéal pour le duo qui a également trouvé en Estonie un excellent climat pour s’entraîner en vue de la manche de Coupe du Monde, samedi, à Arzachena, où le soleil brillait également. (...)